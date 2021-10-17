Новый порядок выезда детей за границу вступил в силу в России

С 17 октября в России вступил в силу новый порядок вывоза детей за границу. Теперь заявить о несогласии на выезд ребенка из России смогут оба законных представителя ребенка.

Заявление будет учтено территориальным органом МВД России, отметила газета «Известия».

Заявитель имеет право установить как общий запрет на выезд, так и запрет на выезд в конкретную или же несколько стран. При этом законный представитель, который заявил о запрете выезда ребенка из России, может сам вывозить его за рубеж. Но в этом случае сам взрослый должен быть гражданином России. Если же он иностранец, то выехать за границу ребенок не сможет.

Займет срок рассмотрения заявления два рабочих дня.

Закон о новом порядке выезда детей без родителей за границу подписал президент России Владимир Путин летом 2021 года. Для международной поездки ребенка с сопровождающим теперь достаточно согласия одного из родителей или законных представителей.