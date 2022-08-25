Новый порядок оказания скорой медицинской помощи разработали в Минздраве

В Минздраве РФ разработали новые правила оказания медицинской помощи. Теперь службу скорой помощи и медицину катастроф объединят в одну структуру. Об этом написала «Парламентская газета».

В проекте также говорится, что число выездных бригад будет сформировано по новым нормативам, а скорая должна будет приезжать к пациенту в течение 20 минут для оказания экстренной помощи и не позднее чем через два часа — для неотложной.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев назвал данный проект чрезвычайно важным. По его словам, главное, что он несет в себе, — это создание так называемых центров СМП и МК (скорой медицинской помощи и медицины катастроф).

Жулев уточнил, на сегодняшний день это две разные структуры.

«Мы считаем, что это правильное решение. Всегда требовалась четкая координация действия этих служб, особенно при возникновении чрезвычайных ситуаций. Объединение медицины катастроф и службы скорой помощи послужит их более слаженной работе», — заключил эксперт.