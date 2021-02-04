Новый порядок оформления таможенных деклараций застал врасплох участников рынка

По данным «Коммерсанта», Минфин должен был описать новый порядок оформления деклараций в деталях в акте, которого пока нет.

«Уже несколько дней мы пытаемся нащупать логику нового порядка распределения деклараций. И хотя есть концепция, в которой описано, как будет происходить диспетчеризация, на деле мы наблюдаем хаос и непредсказуемость в таможенном оформлении», — приводит издание слова генерального директора таможенного брокера КВТ Юлии Шленской.

Собеседница привела пример о том, что теперь декларации на акцизные товары стали попадать в Московскую областную таможню, которая никогда с этими категориями не работала. Теперь участники рынка ждут разъяснений о том, как поступать в сложных ситуациях. Пока, пишет «Коммерсант», сложности есть как у перевозчиков, так и у таможенников.

Первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов рассказал, что о введении диспетчеризации всех предупредили еще три года назад.

Новый порядок оформления таможенных деклараций подразумевает автоматическое распределение документов по ЦЭДам в зависимости о типа груза, вида транспорта и места регистрации того, кто декларирует товар.