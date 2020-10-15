Новый полет «Союза» на МКС могут увековечить в Книге рекордов Гиннесса

Полет российского транспортника «Союз МС-17», который добрался до Международной космической станции всего за три часа, хотят внести в Книгу рекордов Гиннесса.

Роскосмос рассматривает сейчас такую возможность, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Новый мировой рекорд по скорости доставки космонавтов на МКС «Союз МС-17» установил накануне. До станции корабль добрался всего за три часа и три минуты — этот результат на 2,5 часа лучше предыдущего.

Основное преимущество в таком быстром полете космонавты видят в первую очередь для себя: человеку приходится меньше находиться в корабле в состоянии постоянного напряжения. Кроме того, за время, которое занимает путь к МКС, организм начинает адаптироваться к невесомости. Процесс может сопровождаться болезненными состояниями и дискомфортом.

К МКС 14 октября отправились космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, напомнила газета «Известия». С ними также полетела астронавт NASA Кэтлин Рубин. Полет пилотируемого корабля впервые совершили по сверхкороткой двухвитковой схеме.