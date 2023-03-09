Общество 09 марта 2023, 17:30 Новый пешеходный турмаршрут открыли в Сочи

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Новый пешеходный бесплатный военно-исторический маршрут «Сочи — город-госпиталь. Подвиг во имя жизни» открыли в Сочи. Об этом сообщила «Российская газета».

По данным RT, общая протяженность туристического маршрута составляет один километр. Посетители смогут пройти его примерно за один час. Маршрут включает в себя монументы «Подвиг во имя жизни», «Солдату-сочинцу» и другие.

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Отмечается, что маршрут предназначен как для индивидуального осмотра достопримечательностей, так и для прохождения в составе организованных групп.

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