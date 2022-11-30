30 ноября 2022, 12:25
Новый пешеходный переходят построят в 2023 году под Дмитровским шоссе в Москве
Пешеходный переход под железнодорожными путями Савеловского направления и под Дмитровским шоссе построят в Москве к 2023 году. Об этом руководитель строительного департамента столицы сообщил «Национальной службе новостей».
Отмечается, что строительство перехода через железную дорогу позволит людям комфортнее перемещаться, такое решение было принято в связи с усилением потока маршрутов на Московских центральных диаметрах.
Реклама
Новый пешеходный переход будет оборудован пандусами и лифтами для маломобильных людей, в нем также расположатся три выхода в различных частях Дмитровского шоссе.
Реклама
Москва 2022
Реклама
Реклама