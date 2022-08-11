Новый пешеходный маршрут откроется в Москве

Заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников рассказал об открытии нового пешеходного маршрута между Щукинским парком и Всехсвятской рощей. Об этом написало издание utro.ru со ссылкой на сайт мэрии столицы.

По его словам, новый маршрут продлит пешеходную зону, а также разнообразит отдых местных жителей.

«Каждый участок со своим уникальным характером будет встроен в общую рекреационную систему, где все пользователи найдут для себя занятие по душе», — добавил Мельников.

Маршрут протяженностью три километра будет проходить по историческим регулярным аллеям Щукинского парка. На протяжении всего пути для жителей и гостей столицы подготовили площадки с силовыми тренажерами, а также оборудовали зоны для тихого отдыха с лавочками.