Новый перечень районов Крайнего Севера прокомментировали в Общественной палате

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в разговоре с RT прокомментировал изменение перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Новый перечень ранее утвердило правительство РФ.

Данюк отметил необходимость внесения изменений в перечень и подчеркнул, что, вопреки слухам, изменение перечня не повлияет на льготы, которые предоставляются жителям Крайнего Севера.

«Дело в том, что предыдущий перечень был составлен ещё в начале 1990-х годов, и, конечно, мы знаем, что административно-территориальное деление в нашей стране значительно изменилось. Но очень важно то, что перед тем, как этот перечень был утвержден, в соцсетях, на некоторых информационных ресурсах гулял фейк о том, что якобы президент отменяет северные надбавки и льготы определенным территориям. Согласно этому распоряжению, все территории, которые входили в перечень, они сохранены, и люди будут продолжать иметь возможность получать определенную социальную поддержку со стороны государства», — сказал он.