Новый памятник Сталину появился в российском городе. Фото

Иосиф Сталин умер почти 70 лет назад, его культ личности давно развенчан. Однако в России до сих пор остаются люди, которые с трепетом относятся к нему. В нижегородском городе Бор бывшему руководителю СССР открыли памятник.

Газета «Коммерсант» написала, что монумент появился на земельном участке, принадлежащем руководителю отделения КПРФ и местному бизнесмену Алексею Зорову.

Источник фото: соцсеть «ВКонтакте»

Церемония открытия прошла 24 июня. В ней приняли участие множество людей. Сталина сделали из бетона и выкрасили в бронзовый цвет. Он предстал перед горожанами в полный рост в фуражке и шинели. Общая высота работы — три метра.

Зоров заявил, что за монумент заплатил сам. Его открытие приурочено к 75-летию Парада Победы в Москве.

РИА «Новости» отметило, что рядом коммунист хочет возвести «Сталин-центр» — это жилой дом и музей. По мнению бизнесмена, жители считают, что памятник будет символизировать борьбу с коррупцией в Бору.

Однако местная администрация сообщила, что монумент установили незаконно. Там пообещали провести проверку и дать оценку действиям Зорова. На это он ответил, что Сталин находится на его участке, а землей он может распоряжаться по своему усмотрению.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал оценку некоторым поступкам Сталина.