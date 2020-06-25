Новый памятник Сталину появился в российском городе. Фото
Газета «Коммерсант» написала, что монумент появился на земельном участке, принадлежащем руководителю отделения КПРФ и местному бизнесмену Алексею Зорову.
Церемония открытия прошла 24 июня. В ней приняли участие множество людей. Сталина сделали из бетона и выкрасили в бронзовый цвет. Он предстал перед горожанами в полный рост в фуражке и шинели. Общая высота работы — три метра.
Зоров заявил, что за монумент заплатил сам. Его открытие приурочено к 75-летию Парада Победы в Москве.
РИА «Новости» отметило, что рядом коммунист хочет возвести «Сталин-центр» — это жилой дом и музей. По мнению бизнесмена, жители считают, что памятник будет символизировать борьбу с коррупцией в Бору.
Однако местная администрация сообщила, что монумент установили незаконно. Там пообещали провести проверку и дать оценку действиям Зорова. На это он ответил, что Сталин находится на его участке, а землей он может распоряжаться по своему усмотрению.
Ранее президент РФ Владимир Путин дал оценку некоторым поступкам Сталина.