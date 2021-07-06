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    06 июля 2021, 12:48

    Новый офис банка «Открытие» появился вблизи станции метро «Чертановская»

    Анастасия Аброськина

    Новый офис банка «Открытие» заработал на юге Москвы. Современное отделение появилось рядом со станцией метро «Чертановская».

    Новый офис банка «Открытие» появился вблизи станции метро «Чертановская» | Изображение 1

    Офис разместился в доме № 1Г на Чертановской улице. Здесь можно будет оформить дебетовые и кредитные карты, вклады, инвестиционные услуги, ипотечное кредитование и не только.

    В современном помещении разместили три банкомата. Один из них — с ограниченным доступом внутри офиса, а еще два — в «зоне 24», работающей круглосуточно.

    Это значит, что клиенты смогут совершать переводы, платежи, операции по получению и внесению денег в удобное время и самостоятельно.

    Как подчеркнула управляющая центральным филиалом банка Екатерина Кузьма, «Открытие» осуществляет плавный переход на технологию безбумажного подписания документов.

    Это сокращает время обслуживания клиентов, затраты на логистику и хранение документов, снижает риски. В новом офисе такая модель работы. Есть и система электронной очереди

    Екатерина Кузьма.

    Она объяснила, что записаться в отделение можно онлайн — через сайт.

    Новый офис банка «Открытие» появился вблизи станции метро «Чертановская» | Изображение 2

    В новом офисе клиенты могут воспользоваться сервисом премиального уровня. Для этого выделили специальную переговорную комнату, гарантирующую конфиденциальность деловых переговоров и встреч.

    Офис «Чертановский» работает с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00.

    Как сообщила Екатерина Кузьма, в августе состоится открытие офиса банка «Открытие» в доме № 70 на Ленинградском шоссе, вблизи станции «Сокол», а осенью — около станции метро «Аннино».