Новый офис банка «Открытие» появился вблизи станции метро «Чертановская»

Новый офис банка «Открытие» заработал на юге Москвы. Современное отделение появилось рядом со станцией метро «Чертановская».

Офис разместился в доме № 1Г на Чертановской улице. Здесь можно будет оформить дебетовые и кредитные карты, вклады, инвестиционные услуги, ипотечное кредитование и не только.

В современном помещении разместили три банкомата. Один из них — с ограниченным доступом внутри офиса, а еще два — в «зоне 24», работающей круглосуточно.

Это значит, что клиенты смогут совершать переводы, платежи, операции по получению и внесению денег в удобное время и самостоятельно.

Как подчеркнула управляющая центральным филиалом банка Екатерина Кузьма, «Открытие» осуществляет плавный переход на технологию безбумажного подписания документов.

Это сокращает время обслуживания клиентов, затраты на логистику и хранение документов, снижает риски. В новом офисе такая модель работы. Есть и система электронной очереди Екатерина Кузьма.

Она объяснила, что записаться в отделение можно онлайн — через сайт.

В новом офисе клиенты могут воспользоваться сервисом премиального уровня. Для этого выделили специальную переговорную комнату, гарантирующую конфиденциальность деловых переговоров и встреч.

Офис «Чертановский» работает с понедельника по пятницу, с 10:00 до 19:00.

Как сообщила Екатерина Кузьма, в августе состоится открытие офиса банка «Открытие» в доме № 70 на Ленинградском шоссе, вблизи станции «Сокол», а осенью — около станции метро «Аннино».