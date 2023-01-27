Общество 27 января 2023, 15:40 Новый образовательный комплекс появится для москвичей в районе Аэропорт

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В Москве в районе Аэропорт откроют новый образовательный комплекс. Об этом сообщила «Национальная служба новостей»со ссылкой на мэр столицы Сергея Собянина.

Новая школа рассчитана на 400 детей, корпус построят на улице Константина Симонова. Также в новом здании предполагается место для дошкольных учреждений.

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«В строящемся здании уже готовы монолитные конструкции, наполовину выполнены отделочные работы, производится монтаж инженерного оборудования», — рассказал градоначальник.

На первом этаже разместят помещения для кружков, обеденный зал и кабинеты для учебы. На втором будут залы для занятия спортом и актерским мастерством. На третьем — библиотека и многофункциональные кабинеты.