Новый облик Ленина с шипами возмутил жителей Магадана. А памятник просто хотели спасти от птиц
«Памятник должен сохранять свою целостность. Если любые иные элементы ее нарушают, то это нарушение эстетического, исторического облика города. В данном случае речь идет о памятнике человеку, который, по сути, является отцом-основателем Российской Федерации, и власти Магадана поступили не очень хорошо тем, что подошли к вопросу защиты памятника от птиц достаточно кустарным образом», — заявил Зоммер.
При этом он отметил, что в этих действиях не видит никакой политической составляющей. По его словам, коммунальные службы в данном случае «не очень качественно исполнили то, что на них возложила городская администрация».
Коммунист выразил надежду, что такого в Магадане больше не произойдет, а проблемы с птицами удастся решить другим образом.
Издание «Подъем» написало, что пользователи Сети сравнили изменившийся монумент с персонажем фильма «Восставший из ада». Мэр города Юрий Гришан распорядился убрать шипы с памятника.
Фото демонтажа уже появилось в интернете. Сейчас Ленин стоит на площади Магадана в своем привычном облике.