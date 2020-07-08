Новый облик Ленина с шипами возмутил жителей Магадана. А памятник просто хотели спасти от птиц

Памятник Владимиру Ленину изменили в Магадане. На голову и плечи вождя пролетариата поместили шипы. Таким образом коммунальщики решили бороться с присаживающимися там птицами. Секретарь Союза коммунистической молодежи Денис Зоммер заявил «360», что власти города приняли неверное решение, решив защитить монумент таким «кустарным» способом.

«Памятник должен сохранять свою целостность. Если любые иные элементы ее нарушают, то это нарушение эстетического, исторического облика города. В данном случае речь идет о памятнике человеку, который, по сути, является отцом-основателем Российской Федерации, и власти Магадана поступили не очень хорошо тем, что подошли к вопросу защиты памятника от птиц достаточно кустарным образом», — заявил Зоммер.

Источник фото: соцсеть «ВКонтакте»

При этом он отметил, что в этих действиях не видит никакой политической составляющей. По его словам, коммунальные службы в данном случае «не очень качественно исполнили то, что на них возложила городская администрация».

Коммунист выразил надежду, что такого в Магадане больше не произойдет, а проблемы с птицами удастся решить другим образом.

Издание «Подъем» написало, что пользователи Сети сравнили изменившийся монумент с персонажем фильма «Восставший из ада». Мэр города Юрий Гришан распорядился убрать шипы с памятника.

Фото демонтажа уже появилось в интернете. Сейчас Ленин стоит на площади Магадана в своем привычном облике.