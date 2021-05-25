Небоскреб «Лахта Центр — 2» решили построить в Петербурге. Историческая панорама города неминуемо изменится из-за современного здания, что может разделить мнения о сооружении. О б этом «360» заявила архитектор Елена Тальская.

По словам Тальской, архитектура небоскреба отвечает современным тенденциям, направленным на использование энергосберегающих технологий и бионические формы. Сама конструкция выглядит легкой и прозрачной за счет спиралеобразного скелета.

«Надо понимать, что на всеобщее обозрение представлена концепция, которая, как правило, будет отличаться от реализованного проекта. Архитектура небоскреба очень самодостаточная, не случайно место выбрано на отдельном острове, в отдалении от застройки города», — отметила архитектор.

Она добавила, что за счет своей высоты небоскреб неминуемо изменит историческую панораму города. В итоге это приведет к появлению полярных мнений.

«С одной стороны, неизбежно строительство нового и современного, что говорит о престиже и статусе. С другой стороны, Петербург является архитектурной жемчужиной России, которую необходимо бережно сохранять и не допустить разрушения исторического облика», — заключила Тальская.

Ранее компания «Газпром» сообщила, что в Петербурге решили построить небоскреб «Лахта Центр — 2». Предполагается, что сооружение будет иметь высоту 703 метра и станет вторым в мире. Сейчас самым высоким является Бурдж-Халифа в Дубае. Высота небоскреба составляет 828 метров.