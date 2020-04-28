Новый настоятель Елоховского собора попал в больницу через три дня после назначения

Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора епископ Павло-Посадский Фома (Мосолов) попал в больницу. Госпитализация случилась всего через три дня после назначения настоятелем.

«Говорил только что с епископом Павлово-Посадским Фомой, которого некоторые недоСМИ уже поспешили отправить на ИВЛ. Ну неужели нельзя не хайпить хотя бы на болезнях человеческих? Да, Владыка в больнице, но не на ИВЛ, ситуация под контролем», — сообщил в Telegram глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он не уточнил, есть ли у священнослужителя заражение коронавирусной инфекцией.

Ранее в социальных сетях появились сообщения, что епископа забрали в больницу с COVID-19. При этом писали, что его якобы подключили к аппарату ИВЛ в одной из больниц подмосковного Одинцова.

21 апреля скончался настоятель кафедрального собора, протоиерей Александр Агейкин. Причиной смерти стали осложнения от заболевания COVID-19. После этого новым настоятелем стал епископ Фома.