Общество 12 сентября 2023, 12:32 Новый напорный ящик установили ‍в Пермской целлюлозно-бумажной компании

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Новый напорный ящик бумагоделательной машины установили ‍в Пермской целлюлозно-бумажной компании. Об этом сообщил сайт properm.ru.

Отмечается, что современное оборудование поставили из Китая. Благодаря модернизации производства компании удастся улучшить качество продукции и расширить ассортимент.

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Как сообщил сайт mkset.ru, напорный ящик позволяет увеличить скорость подачи массы с 610 до 800 метров в минуту. Кроме того, оборудование обеспечивает более равномерную подачу сырья.