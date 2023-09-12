12 сентября 2023, 12:32
Новый напорный ящик установили в Пермской целлюлозно-бумажной компании
Новый напорный ящик бумагоделательной машины установили в Пермской целлюлозно-бумажной компании. Об этом сообщил сайт properm.ru.
Отмечается, что современное оборудование поставили из Китая. Благодаря модернизации производства компании удастся улучшить качество продукции и расширить ассортимент.
Реклама
Как сообщил сайт mkset.ru, напорный ящик позволяет увеличить скорость подачи массы с 610 до 800 метров в минуту. Кроме того, оборудование обеспечивает более равномерную подачу сырья.
Реклама
Реклама