Новый налог на недвижимость предложили ввести для россиян

Россиянам с недвижимостью большой площади захотели поднять налог. Повышение может ждать тех, у кого много квартир. В Госдуме сочли это признаком состоятельности.

Первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Михаил Щапов рассказал об инициативе Ura.Ru.

«Например, когда у человека, кроме одной квартиры, есть еще четыре-пять, которые он сдает. Здесь можно обсуждать дополнительную нагрузку при превышении определенной площади на одного гражданина в собственности», — отметил парламентарий.

Наличие у одного человека «100 и более „квадратов“» он назвал явным признаком состоятельности, при котором «можно обсуждать повышенную ставку налога на имущество». Чтобы внедрить идею, заметил Щапов, необходимы дополнительные расчеты.

Нагрузку на богатейших россиян он предложил повышать — например, обложить более высокими налогами дорогие автомобили и яхты.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что налоги нужно повысить для певицы Ольги Бузовой и тиктокера Дани Милохина. Меру он призвал распространить на всех «социально безответственных артистов».