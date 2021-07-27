Новый мост планируют построить через реку Ареда в Забайкалье

Глава Забайкальской железной дороги Александр Скачков сообщил о планах строительства нового моста через реку Ареда. Об этом рассказал ОТР.

Рабочие полностью восстановили движение по Транссибирской магистрали на железнодорожном мосту на двое суток раньше. Участие в процессе принимали около 300 человек в круглосуточном режиме. Движение в настоящий момент открыто, но это временное решение. Скачков сообщил, что Забайкальская железная дорога работает на пределе своих возможностей.

Он добавил, что рассматривается строительство нового моста. В течение месяца должно появиться проектное решение, по которому можно будет спроектировать и возвести сооружение. Новые мост появится рядом с ныне действующим.

Напомним, мост в Сретенском районе Забайкалья повредили ливни, пришедшие в регион 23 июля. Поезда не могли ходить практически трое суток. Пассажиров и особо значимые грузы перевозили по объездной дороге.