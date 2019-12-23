Новый мост, который жители ждут уже много лет, построят в Зауралье

Начальник управления автомобильных дорог регионального департамента строительства Евгений Меньщиков рассказал, что строительство обойдется примерно в пятьсот миллионов рублей.

«Документация на строительство автомобильной дороги Нагорское-Утятское находится на завершающей стадии. Сейчас проектная организация устраняет замечания. Кроме того, из-за изменения лесного законодательства пришлось изменить планировку территории. Планируемый срок выхода проектной документации на госэкспертизу — второй квартал 2020 года», — заявил Меньщиков.

Также он рассказал, что контракт на разработку проекта заключили в 2014 году, но в 2017 году — расторгли и заключили другой, с проектной организацией из Екатеринбурга. Но компания также не уложилась в срок, за что будет оштрафована.

Точная стоимость строительства будет известна после проведения госэкспертизы. Предварительно железобетонный мост длиной 175 метров обойдется примерно в 450 миллионов рублей. Еще около 50 миллионов потратят на строительство дороги.

Сейчас местные жители пользуются платным понтонным мостом, принадлежащим частнику. По словам депутатов, эта конструкция возведена двадцать лет назад может в любой момент упасть.