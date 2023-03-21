21 марта 2023, 16:41
Новый мост через Яузу дополнят смотровой площадкой
В Москве построят новый мост через Яузу, он появится недалеко от МГТУ имени Баумана. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.
«На Рубцовской набережной он выйдет к одному из корпусов университета, а с противоположной стороны, на Госпитальной набережной, — к строящемуся общежитию», — написал мэр столицы.
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Как добавили «Дни.ру», мост дополнят смотровой площадкой. Ее построят в виде амфитеатра, и она станет главным украшением всей конструкции.
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Строительство
Сергей Собянин
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