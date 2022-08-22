Новый морской курорт может появиться в Дагестане

Федеральные власти на фоне роста турпотока в Дагестан начали обсуждать строительство в регионе нового курорта — аналога Сочи с горным и морским кластерами. Предварительно выбранная площадка — побережье Каспийского моря, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники. В Ростуризме подтвердили, что такая идея прорабатывается.

По данным издания, участники рынка предложили возвести комплекс на площади около 200 гектаров с отелями на 30 тысяч номеров. На воплощение этого проекта уйдет до 300 миллиардов рублей.

Источники сообщили, что обсуждение было на прошлой неделе на совещании по развитию внутреннего туризма у помощника президента Игоря Левитина. О подходящем участке в Каякентском районе сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. Отмечалось, что пока это «только наметки».

В Ростуризме отметили, что в Дагестане сложились условия, благоприятные для пляжного отдыха (сезон длинный, море теплое, песчаная полоса широкая), при этом инфраструктура уже существующих курортов в России устарела. Кроме того, летом эти курорты перегружены, поэтому и прорабатываются новые локации.

В «Коммерсанте» напомнили, что Дагестан стал активно привлекать туристов с начала пандемии. В 2021 году в регион приехали более миллиона путешественников, а это на 30% больше, чем в 2020-м.