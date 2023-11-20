Общество 20 ноября 2023, 16:37 Новый многопрофильный детский стационар построят в Москве Собянин: новый многопрофильный комплекс ДГКБ святого Владимира построят в Москве

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Новый многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках начали строить в Москве. Он готов почти наполовину. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ДГКБ святого Владимира — один из приоритетных по строительству медицинских объектов. Сейчас комплекс готов на 44%», — подчеркнул он.

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По его словам, этот комплекс будет одним из самых современных детских стационаров столицы. В нем разместят 570 коек.

Кроме того, на территории возведут свою вертолетную площадку, чтобы оперативно принимать экстренных пациентов. Также здесь установят почти 1,5 тысячи единиц медицинского оборудования.

В больнице появятся 14 операционных, в том числе гибридная, уникальный центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа и отделение интенсивной терапии для новорожденных.

В Москве с начала года уже открыли 16 объектов здравоохранения.