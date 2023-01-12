Общество 12 января 2023, 15:55 Новый мясокомбинат появится в Калининградской области

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В особой экономической зоне Калининграда появится новый мясокомбинат. За строительство возьмется «Пионерский комбинат мясопродуктов», написало АБН со ссылкой на сайт администрации калининградской особой экономической зоны.

Организация планирует направить 50 миллионов рублей на запуск предприятия. Количество сотрудников составит 51 человек.

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Гендиректором ООО «ПКМ» является Константин Штуц, а совладельцем — Александр Новиков.

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