Общество 18 августа 2023, 13:59 Новый мясокомбинат на 300 рабочих мест создадут на западе Москвы Бочкарев: новый корпус мясоперерабатывающего завода откроют в Ново-Переделкине © Depositphotos.com / Elnariz

Читать 360tv в

Вторую очередь мясоперерабатывающего комбината построят в промзоне «Орлово» в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Компания «Элитгрупп инвест» получила разрешение на строительство и планирует вложить в проект 1,2 миллиарда рублей. Новый комплекс будет обладать производственными мощностями на уровне шести миллионов консервных банок в месяц. Здесь начнут производить мясные и мясорастительные консервы и паштеты.

Реклама

Строительство нового корпуса площадью 40,8 тысячи квадратных метров будет включать монтаж инженерных сетей, организацию складского блока с морозильными камерами и компрессорами, а также создание административных помещений, гардеробных, душевых и комнат отдыха для персонала. Территорию вокруг здания благоустроят.

Новый заводской корпус разделят на производственный, складской и административно-бытовой блоки. В производственной части разместятся цеха по изготовлению разных мясных консервов, а также зона приемки сырья и упаковочного материала, цеха консервирования и упаковки готовой продукции. Андрей Бочкарев

Город предоставил компании «Элитгрупп инвест» земельный участок площадью 2,5 гектара на льготной основе. Предприятие сможет арендовать земельный участок по ставке один рубль в год на пять лет. Это позволит снизить затраты на создание рабочих мест и быстро запустить производство.

Реализация этого инвестиционного проекта создаст 300 рабочих мест и значительно увеличит объем выпуска переработанного мяса, который достигнет 72 тысяч тонн в год.