Общество 28 августа 2023, 14:46 Новый мэр Перми получил молот в подарок Губернатор Махонин подарил молот новому мэру Перми Соснину Скриншот видео

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Новый мэр Перми Эдуард Соснин на церемонии в связи с вступлением в должность получил в подарок молот. Об этом сообщило РИА «Новости».

Инаугурация состоялась в понедельник, 28 августа, в пермском Дворце молодежи, где огласили решение депутатов городской думы об избрании Соснина на пост руководителя города. Новый мэр принес присягу, получил нагрудный знак и соответствующее удостоверение.

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После этого губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подарил Соснину молот как символ несгибаемости уральского характера, а также книгу об истории региона.

«Молот весит почти 18 килограммов. Его можно использовать, чтобы чиновничью дурь вышибать, помимо фитнеса. Пусть молот поможет ковать Вам будущее Перми и всего края. Успехов», — сказал он.

Соснин добавил, что осознает и принимает огромную ответственность перед жителями Перми, руководством региона и народным избранниками.

До назначения на пост мэра Соснин занимал должность министра экономического развития и инвестиций региона.