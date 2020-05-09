Новый мемориал Героям Отечества открыли в Балашихе

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров открыли новый мемориал в День Победы. Он посвящен героям Отечества, которые жили в микрорайоне Заря.

«Открытие нового мемориала, где высечены имена 44-х героев Отечества, проживавших в микрорайоне Заря, — это важное решение. Сегодня мы отдаем не только дань памяти их бессмертному подвигу — это напоминание всем нам, что здесь жили и трудились те, кто ценой нечеловеческих усилий остановил жестокого врага и победил врага», — сказал Брынцалов.

Он вместе с главой Балашихи возложил цветы к памятнику.

Ранее с Днем Победы всех ветеранов и жителей Подмосковья поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он возложил цветы к мемориалу в Парке Победы в селе Новопетровское.

В Сергиевом Посаде к мемориалу Вечного огня возложили 15 тысяч гвоздик.

Жители региона в этом году отмечают праздник дома — устраивают концерты на собственных балконах, поют песни с соседями и ставят у окон портреты своих родных и близких, которые участвовали в войне.