Новый медовый бренд запустят в Башкирии

Корпорация развития Республики Башкортостан сообщила о запуске нового медового бренда. В настоящее время рассматривается инвестиционный потенциал Иглинского, Балтачевского и Киргинского районов. Об этом рассказал ToDay News Ufa.

На территории Иглинского района добывают в основном липовый мед. По словам генерального директора Корпорации развития республики Наиля Габбасова, из этого вида меда нужно делать бренд, так как он приводит в восторг потребителей далеко за пределами Башкирии. Кроме того, туристов может привлечь отдых в глэмпингах. Если обе идеи — мед и туризм — сгенерировать, то получится отличный бренд.

В Балтачевском районе, например, имеются лечебные грязи. Это место подошло бы для создания здравницы. А в Кигинском находится множество природных достопримечательностей. Здесь также можно спроектировать сувенирные лавки, добавил Габбасов.