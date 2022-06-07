Новый McDonald’s в России подал две заявки на регистрацию логотипов в трех цветах. Такая информация следует из данных реестра Роспатента.

Имеются в виду два товарных знака в виде картинок. В каждом из них используются три цвета: зеленый, оранжевый и красный.

В планах компании выпускать под этими товарными знаками печатную продукцию. К ней относятся коробки из бумаги и картонная упаковка, рюкзаки и сумки, зонты, одежда и игрушки, а также еда из мяса, птицы и рыбы, напитки. Кроме того, под указанными товарными знаками планируется также оказывать услуги общепита.

Рестораны McDonald’s в городах России изначально откроются без «МакКафе» и «МакКиоска». Также первое время останется недоступной услуга доставки заказов. С момента открытия для посетителей будет работать автораздача, а также прилавок, экспресс, обслуживание за столами и мобильный заказ. Позже объявят о запуске «МакКафе», «МакКиоска» и о дате запуска сервиса доставки.