Новый McDonald’s откроется в Москве и Подмосковье после ребрендинга. Трансляция

Москвичей и жителей Московской области в День России решили порадовать открытием новой, но хорошо всеми известной сети ресторанов быстрого питания. В центре столицы свои двери 12 июня, в 12:00 откроет, ресторан «Вкусно — и точка», который раньше был известен как McDonald’s. В Подмосковье первые рестораны начнут работать уже в 11:00. «360» ведет прямую трансляцию.

Люди стали собираться у здания кафе в центре Москвы задолго до открытия. Первым был молодой человек по имени Алексей. По его словам, он пришел на Пушкинскую площадь в 04:00.

McDonald’s прекратил свою работу в России в середине марта. Позже стало известно, что американская компания продала свою российскую часть бизнеса. Новый владелец сети — бизнесмен Александр Говор.

Всего 12 июня в Москве должно открыться 12 точек новой сети. Еще три пункта появится в Химках, Одинцове, Реутове.