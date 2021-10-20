Новый максимум смертей среди пациентов с коронавирусом выявили за сутки в России

За сутки в России врачи зарегистрировали 34 073 случая заражения коронавирусом, за это время выписался 25 231 человек, скончались — 1028. Это новый максимум смертей.

Данные об этом опубликовал оперштаб. За все время пандемии в стране коронавирусом заразились 8 094 825 россиян, смогли побороть болезнь 7 065 712 пациентов, погибли 226 353 человека.

В Москве коронавирус нашли у 5847 человек, из больниц за сутки выписались 4157 пациентов, погибли — 76.

В Санкт-Петербурге зараженных стало на 3274 человека больше, выздоровели за это время 3083 жителя, скончались 62 человека.

Тройку лидеров закрывает Московская область, где медики обнаружили коронавирус у 2590 человек, за сутки выписались 1782 пациента, умерли — 12. В Подмосковье с начала пандемии сделали 12 140 618 тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Чукотском автономном округе за минувшие 24 часа зафиксировали 18 случаев заражения, в Ненецком автономном округе — 16. Оба региона находятся в конце списка оперштаба.

Минздрав недавно подготовил тринадцатую версию методических рекомендаций по коронавирусe в «карманном формате». В ведомстве пояснили, что собрали полный алгоритм действий для медиков, которые амбулаторно лечат пациентов с коронавирусом.