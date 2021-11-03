Новый максимум смертей пациентов с коронавирусом зафиксировали в России за сутки

В России за сутки коронавирус выявили у 40 443 человек, за это время выздоровели 32 807 пациентов, скончались — 1189. Это новый максимум смертей.

Всего за время пандемии коронавирусом заразились 8 633 643 россиянина, 7 445 438 пациентов смогли побороть болезнь и 242 060 умерли. Данные об этом опубликовал оперштаб.

Москва по-прежнему остается лидером по количеству заражений. За минувшие сутки в городе выявили 6827 новых случаев ковида. Выздоровели и выписались из больниц за это время 6628 пациентов, погибли — 95.

В Санкт-Петербурге коронавирус обнаружили у 3269 человек, выздоровели 3326 пациентов, умерли 86 жителей.

В Московской области зараженных коронавирусом стало больше на 2744 человека, из больниц выписались 3056 пациентов, скончались — 53. За все время пандемии в Подмосковье сделали уже 12 596 129 тестов.

В конце списка оперштаба стоят Ненецкий и Чукотский автономные округа, где врачи за 24 часа выявили 16 и 18 зараженных соответственно.

Специалисты российской компании Addreality создали устройство для проверки QR-кодов вакцинированных от коронавируса. Оно работает с помощью искусственного интеллекта.