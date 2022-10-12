Новый логистический центр появится в Челябинске | 360°

Общество 12 октября 2022, 14:41 Поделиться Telegram

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Мэрия Челябинска на своем сайте разместила информацию о строительстве нового логистического центра в микрорайоне Чурилово. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

Складской комплекс будет занимать площадь более 40 тысяч квадратных метров и разместиться с южной стороны Первого озера.

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В качестве застройщика выступает компания ООО «Лидер», учредителями которой являются Дарья Беляева и Павел Ковалев. Установлено, что данная компания занимается оптовой и розничной торговлей.

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