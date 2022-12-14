Общество 14 декабря 2022, 12:38 Новый лицей построят во Всеволожске в 2024 году

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В городе Всеволожск Ленинградской области планируют построить губернаторский лицей в 2024 году. Об этом сообщило «Агентство Бизнес Новостей».

В новом лицее будут обучаться одаренные дети, учреждение будет рассчитано на пребывание и обучение 350 ребят.

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Отмечается, что упор в данном образовательном учреждении будет на точные и гуманитарные науки, современные технологии, искусство. Современный комплекс включит в себя несколько учебных корпусов.

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