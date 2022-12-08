Общество 08 декабря 2022, 17:07 Новый ледовый корт открылся в Яр-Сале

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В ямальском селе Яр-Сале заработал новый ледовый корт. Первый благотворительный турнир посетил глава региона Дмитрий Артюхов, написал «Ямал-медиа».

По словам чиновника, новая площадка необходима юным спортсменам для развития в хоккее и фигурном катании.

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«Яр-Сале динамично развивается. С каждым годом здесь становится все уютнее. Именно таким мы видим будущее всех наших северных территорий», — процитировало РИА ФАН Артюхова.

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В здании старого корта будет работать центр единоборств «Северный характер».