Новый ледовый дворец построят на территории МГСУ

Отмечается, что здание возведут на территории спортивного городка университета, где уже есть Дворец спорта, легкоатлетический манеж со спортивным ядром и новый плавательный бассейн. По данным издания, территорию спортгородка комплексно благоустроят. Там появятся сады и цветники, спортивные и детские площадки, а также комфортные пешеходные и велодорожки.