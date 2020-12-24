Новый ледовый дворец построят на территории МГСУ
На территории МГСУ (Московский государственный строительный университет) появится новый ледовый дворец, общая площадь которого превысит восемь тысяч «квадратов». Об этом сообщило «Утро.ру».
Отмечается, что здание возведут на территории спортивного городка университета, где уже есть Дворец спорта, легкоатлетический манеж со спортивным ядром и новый плавательный бассейн. По данным издания, территорию спортгородка комплексно благоустроят. Там появятся сады и цветники, спортивные и детские площадки, а также комфортные пешеходные и велодорожки.