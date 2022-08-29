Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что начался монтаж оборудования в новом лечебно-диагностическом комплексе МКНЦ имени А. С. Логинова. Об этом написало ИА НСН.

Загрутдинов уточнил, что в комплексе установят около семи тысяч единиц тяжелого оборудования. Речь идет о рентген-комплексах, ангиографических установках, современных КТ- и МРТ-аппаратах.

«Кроме этого, на объекте ведутся отделочные работы по всем этажам, продолжаются работы по благоустройству территории. Общий процент готовности медицинского учреждения составляет 90%», — добавил Загрутдинов.