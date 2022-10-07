Новый кузов для Lada Vesta выпустят на заводе в Тольятти | 360°

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Новый кузов для Lada Vesta выпустят на заводе в Тольятти

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АвтоВАЗ планирует закончить варку первого кузова для Lada Vesta на площадке в Тольятти 7 ноября. Об этом написали «Известия» со ссылкой на паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

По данным издания, основная часть сварочной оснастки уже была доставлена с завода «Лада Ижевск» в Тольятти.

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Кроме того, сейчас проводится реконструкция бывшего мультибрендового конвейера АвтоВАЗа. Там начнется сборка автомобиля Lada Vesta NG.

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Как сообщил гендиректор предприятия Максим Соколов, выпуск автомобилей Lada с ABS планируется наладить в следующем году.

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