Новый курганский митрополит Даниил определил день для встречи с прихожанами

Священный Синод РПЦ назначил нового ректора Московской духовной академии Подробнее

По его словам, в воскресенье, митрополит Даниил проведет первую службу в новом для себя статусе. Время службы станет известно сразу после приезда священнослужителя в Курган 7 сентября.

Ранее стало известно, что митрополит Даниил возглавил Курганскую митрополию, сменив митрополита Иосифа (Балабанова). До этого митрополит Курганский и Белозерский возглавлял Архангельскую митрополию. Митрополит Иосиф, в свою очередь, переезжает в Ульяновск, где сменит местного митрополита Анастасия (Меткина).