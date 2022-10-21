Новый культурно-досуговый центр появится в московском районе Северное Бутово | 360°

Общество 21 октября 2022, 20:59 Новый культурно-досуговый центр появится в московском районе Северное Бутово

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Многофункциональный культурно-досуговый центр планируют построить в столичном районе Северное Бутово. Об этом рассказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, написало ИА НСН.

Центр расположится на улице Грина. Сейчас идет поиск подрядчика для строительства.

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Согласно проекту, центр будет разделен на три зоны: зрелищную, клубную и административную. В зрелищной зоне предполагается обустройство концертного зала на 300 мест для проведения различных мероприятий. Радиостанция «Говорит Москва» добавила, что там сделают студию для детских занятий, студию живописи и хореографический класс.

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