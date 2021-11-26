Предложение Минтруда рассчитывать уровень бедности в России по новой схеме с учетом инфляции мало что изменит. Государство просто физически не сможет помогать большому числу малоимущих. Об этом в разговоре с «360» заявил экономист, РАНХиГС Николай Кульбака.

«Государство после выборов озаботилось проблемой бедности, понимая, что людей это тревожит и поэтому пытается каким-то образом эту проблему если не решить, то, по крайней мере понять, насколько эта проблема серьезна. Больших изменений, скорее всего, не будет. Все равно бедность у нас начинается с такого уровня сейчас, который явно недостаточен», — поделился своим мнением Кульбака.

По словам экономиста, бедных в России сейчас от 30% до 40%, а с этим способом расчета будет еще больше. Помогать такому количеству малоимущий государство не сможет физически. Собеседник подчеркнул, что таким образом в правительстве пытаются найти компромисс между тем, что государство может сделать и тем, что хотело бы сделать.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на близкие к Минтруду источники сообщила, что в ведомстве начали разрабатывать новый критерий оценки уровня бедности с учетом инфляции.