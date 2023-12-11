Общество 11 декабря 2023, 16:45 Новый корпус университета МВД открыли в Москве Колокольцев открыл новый учебный корпус университета МВД на юго-западе Москвы Фото: Telegram-канал МВД России

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В столице состоялась торжественная церемония открытия нового учебного корпуса Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя на улице Академика Волгина. В ней принял участие министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Новая образовательная среда позволит активно применять инновационные технологии. Но главным достоянием вуза по-прежнему останется уникальная научная база и люди, преданные своему делу, готовые делиться своими знаниями и опытом», — отметил глава МВД.

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Учебный комплекс представляет собой здание с 4-х этажной основной площадкой, образовательным блоком, расположенным в секциях на 13-16 этажах, двухуровневым подземным паркингом и спортивным комплексом. В новом корпусе открыли аудитории для лекций, две библиотеки, девять стрелковых тиров, столовые, актовый зал и подземную парковку.

В здании общей площадью свыше 50 тысяч квадратных метров смогут одновременно получать образование более пяти тысяч человек.

Еще один учебный корпус с дворцом спорта построят в Москве для Российского университета транспорта. Посещать занятия в нем смогут до трех тысяч студентов.