Новый корпус петербургской Городской больницы Святого Георгия откроется в середине декабря

Новый корпус Городской больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге откроется в середине декабря и сразу начнет принимать пациентов. Об этом написала газета «Петербургский дневник».

«В этом году мы получим очень большой подарок — новый корпус. Очень ждем, чтобы старый основной корпус начал функционировать как лечебный. Две трети наших специалистов — это хирургический профиль, у нас большие возможности, отличные технологии. За период пандемии количество операций уменьшилось в пять раз, для специалистов нашего профиля это тяжело. Все врачи стали инфекционистами, но все очень соскучились по обычной мирной работе. Ввод в строй нового корпуса для больных с коронавирусной инфекцией позволит вернуться к нашей обычной работе», — рассказал главврач больницы Валерий Стрижелецкий.

Корпус должен открыться в середине декабря, пациентов в нем начнут принимать буквально через несколько часов после открытия. В корпусе будут 302 койки для плановых пациентов и 402 койки в инфекционном отделении.