15 января 2024, 10:37
Новый корпус детской больницы святого Владимира откроют в 2025 году
Собянин: новый корпус детской больницы святого Владимира откроют в 2025 году
Новый корпус детской городской клинической больницы святого Владимира в Москве откроют в 2025 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Здесь будет многопрофильный комплекс — экспертный центр по лечению и диагностике детей», — отметил градоначальник.
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Он также уточнил, что в здании предусмотрены шесть надземных и два подземных этажа, благодаря чему удастся значительно увеличить мощность детской больницы.
Уже сейчас готовы монолитный каркас здания и стены. В настоящее время специалисты ведут работы по устройству сетей энергоснабжения, монтажу вентиляции, фасада, крыши и другого. Кроме того, активно отделывают сам корпус.
Детская больница рассчитана на девять операционных общехирургического профиля, гибридную операционную и четыре малые операционные. Корпус будет оборудован по современным медицинским технологиям и стандартам.
Для удобства родителей и детей по плану организуют комнаты для игр и отдыха, а палаты оборудуют всем необходимым для комфортного совместного пребывания ребенка и мамы или самостоятельного нахождения юных горожан постарше: будут отдельные удобные кровати для мам, душ и телевизор.
Ранее в Москве подвели итоги модернизации системы здравоохранения за прошедший год. В столице открыли четыре флагманских центра и провели первый этап программы обновления амбулаторного звена.
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Сергей Собянин
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