Новый комплекс скорой помощи построили в Царицыно более чем на половину

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о ходе строительства нового стационарного комплекса скорой помощи на территории больницы имени Буянова в районе Царицыно. Его возвели на 60%, написало ИА НСН.

Сейчас в комплексе ведут отделочные и инженерные работы. На его территории высадят деревья, кустарники и цветы, а также установят малые архитектурные формы и парковые диваны. По данным информагентства, после открытия в комплексе будут принимать до 300 пациентов в сутки.