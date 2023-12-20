20 декабря 2023, 11:30
Новый комплекс ЭКСПО построят на ВДНХ
Собянин: на ВДНХ построят новый комплекс ЭКСПО
Новый центр ЭКСПО возведут на территории ВДНХ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время ежегодного отчета о работе столичного правительства перед Мосгордумой.
«В нашей повестке — и создание нового комплекса ЭКСПО на ВДНХ, который станет главной конгрессно-выставочной площадкой столицы», — заявил он.
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По его словам, это поможет столице упрочить позиции лидера в области делового туризма. Помимо этого, Собянин уточнил, что в ближайшее время на ВДНХ появятся дополнительные места для отдыха и развлечений.
Градоначальник добавил, развитие популярных туристических проектов продолжат и дальше Среди них — фестивали «Московские сезоны» и сервис Russpass.
Накануне москвичей пригласили послушать лекции об архитектуре стран бывшего СССР на ВДНХ.
Строительство
Сергей Собянин
Москва 2023
ВДНХ
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