Общество 20 декабря 2023, 11:30 Новый комплекс ЭКСПО построят на ВДНХ Собянин: на ВДНХ построят новый комплекс ЭКСПО РИА «Новости»

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Новый центр ЭКСПО возведут на территории ВДНХ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время ежегодного отчета о работе столичного правительства перед Мосгордумой.

«В нашей повестке — и создание нового комплекса ЭКСПО на ВДНХ, который станет главной конгрессно-выставочной площадкой столицы», — заявил он.

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По его словам, это поможет столице упрочить позиции лидера в области делового туризма. Помимо этого, Собянин уточнил, что в ближайшее время на ВДНХ появятся дополнительные места для отдыха и развлечений.

Градоначальник добавил, развитие популярных туристических проектов продолжат и дальше Среди них — фестивали «Московские сезоны» и сервис Russpass.

Накануне москвичей пригласили послушать лекции об архитектуре стран бывшего СССР на ВДНХ.