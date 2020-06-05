Новый клип рэпера Моргенштерна побил рекорд просмотров

За 35 минут ролик набрал один миллион просмотров на YouTube. В новой работе Алишер (настоящее имя исполнителя) вновь рассказывает о своей успешной и богатой жизни, показав всем свое новое авто. В Instagram Моргенштерн заявил, что «YouTube сломан».

В комментариях многие подписчики не оценили ролик и огорчились. Ранее Моргенштерн обещал своей аудитории выпустить клип на трек «Cadillac», если те оставят 500 тысяч комментариев под постом в социальной сети.