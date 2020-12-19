Новый Карапуз и Большие Хомяки. Названы самые странные наименования населенных пунктов России

Росреестр при внесении информации о границах населенных пунктов ЕГРН в 2020 году составил список самых интересных названий населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В этом году реестр недвижимости пополнили границы таких населенных пунктов, как поселок деревня Перебор в Свердловской области, Новый Карапуз в Новосибирской области, деревня Ягодная и село Париж в Челябинской области, деревни Желудково и Слонятино в Ярославской области, село Большие Хомяки и деревня Новоселье в Липецкой области, а также деревни Самолет, Ямайкино, Благодать, Круглый Ключ и Новая Бондюга в Удмуртской Республике.

С июля по сентябрь Росреестр внес в Единый государственных реестр недвижимости сведения о 446 тысячах границах земельных участков, 133 границах муниципальных образований и более, чем о двух тысячах границах населенных пунктов.

Всего, по данным на 1 октября, в Росреестре содержится информация о 33,8% населенных пунктов, или о 52,5 тысячи из более чем 155,5 тысячи сел, деревень, городов.