Общество 14 февраля 2023, 15:18 Новый кадетский корпус СК в Петергофе откроют к 1 сентября

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Новый кадетский корпус в Петергофе достроят к концу лета, а уже 1 сентября там начнутся занятия. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на руководителя проекта филиала Военно-строительной компании Александра Гозного.

По его словам, раньше на участке был военный госпиталь. Но, как отметили «Невские новости», потом земля перешла в собственность Следственного комитета и решили реконструировать здание под кадетский корпус. Работы начались прошлым летом и близятся к завершению.

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«Уже 1 сентября дети должны сесть за парты в новом комплексе города Петергоф», — добавил Александр Гозный.

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