30 ноября 2022, 18:10
Новый инфекционный корпус больницы во Владимире примет первых пациентов в 2023 году
Строительство инфекционного корпуса при областной больнице во Владимире планируют завершить уже в следующем году, сообщил «Царьград».
Уже к январю рабочие завершат отделку объекта, будет завезено необходимое медицинское оборудование.
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Первых пациентов инфекционный корпус сможет принять после успешного прохождения лицензирования, которое состоится в первом квартале следующего года.
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