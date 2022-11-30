Общество 30 ноября 2022, 18:10 Новый инфекционный корпус больницы во Владимире примет первых пациентов в 2023 году

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Строительство инфекционного корпуса при областной больнице во Владимире планируют завершить уже в следующем году, сообщил «Царьград».

Уже к январю рабочие завершат отделку объекта, будет завезено необходимое медицинское оборудование.

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Первых пациентов инфекционный корпус сможет принять после успешного прохождения лицензирования, которое состоится в первом квартале следующего года.

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