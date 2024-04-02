Общество 02 апреля 2024, 14:14 Новый государственный театр отроется в Санкт-Петербурге

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Новый государственный театр «Драм.Площадка» откроется в Санкт-Петербурге. Служить в нем будут недавние выпускники театрального института, сообщил сайт Петербург2 со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Отмечается, что руководящий и актерский состав культурного учреждения утвердят в ближайшее время. Афиша театра будет интересной и разнообразной.

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Как сообщил RT, артисты «Драм.Площадки» поработают в разных жанрах — от концерта-вербатима до семейных спектаклей.