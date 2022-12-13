Общество 13 декабря 2022, 14:05 Новый город построят на берегу Азовского моря в Херсонской области Врио главы Херсонщины Сальдо объявил о строительстве города в Геническом районе РИА «Новости»

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Новый город появится в Геническом районе Херсонской области. Его построят на Арабатской стрелке между заливом Сиваш и Азовским морем. Временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо рассказал о проекте в эфире «Россия 24», сообщило РИА «Новости».

«Президент [России Владимир Путин] предложил построить небольшой город в Геническом районе на Арабатской стрелке», — сказал он.

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Врио главы Херсонской области назвал место привлекательным — хорошие природные условия, проезд для автомобилей и пути для железнодорожного транспорта. По его словам, проект застройки уже начали разрабатывать. На косе построят жилые дома, школы, детские сады, социальную инфраструктуру, административные здания.

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Арабатская стрелка длиной около 113 километров и шириной до восьми километров находится между заливом Сиваш и Азовским морем, соединяет Крым и Херсонскую область. Администрация региона временно переехала на юг в Геническ, рассказали «Известия». Однако официально столицей остался Херсон.